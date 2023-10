“Decine di morti, centinaia di feriti, ostaggi e distruzione.

L’attacco dei terroristi di Hamas contro Israele fa rabbrividire, e allontana il processo di pace in un territorio già martoriato da anni di sanguinosi scontro e ripetute tensioni.

Siamo vicini al popolo israeliano, condanniamo questo atto di guerra, e preghiamo per tutte le vittime causate dal conflitto in corso”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.