Stupro di Palermo, l’associazione ‘Don Lorenzo Milani’: “Siamo vicini alla sofferenza della vittima e dei suoi familiari”

“L’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani da anni impegnata nel recupero dei minori a rischio del nostro territorio nella persona del suo Presidente Filippo Pollifroni ed il Bocale Calcio Admo del Presidente Filippo Cogliandro, – comunica una nota – ormai impegnati da anni insieme in una fortissima attività in ambito sociale nel territorio della nostra città e non solo, esprimono sentimenti di condanna per i fatti di violenza di Palermo ed al contempo si sentono vicini alla sofferenza della vittima come dei suoi familiari. Il Bocale e la Don Milani condannato con forza tutte le forme di violenza e si impegnano ancora una volta fattivamente ad operare, come stiano già facendo, per le problematiche delle vittime di questi efferati gesti”.