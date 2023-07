Turismo religioso, 11 Comuni siglano protocollo d’intesa per promuovere interscambio

Il turismo religioso, che nel ventaglio delle diverse declinazioni praticabili continua a rappresentare un segmento importante, può e deve essere l’occasione per promuovere momenti di interscambio e percorsi di crescita condivisa tra territori.

“Segue questa visione – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – il protocollo d’intesa sottoscritto dagli undici comuni uniti dal culto Di Santa Domenica, giovane martire cristiana nata a Tropea e le cui reliquie sono conservate nella Cattedrale di Maria Santissima di Romania”.

A rappresentare l’Amministrazione Comunale all’evento tenutosi nei giorni scorsi a Scorrano, in provincia di Lecce, comune capofila promotore dell’iniziativa, è stato il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Monteleone.

Oltre a Scorrano e Tropea, hanno sottoscritto il protocollo finalizzato a valorizzare le tradizioni culturali, identitarie e religiose delle diverse destinazioni, anche i comuni di Cammarata (Ag), Caraffa di Catanzaro (Cz), Castroreale (Me), Mandanici (Me), Orria (Sa), Ricadi (Vv), Santa Domenica Vittoria (Me), S. Angelo di Brolo (Me), Torre di Ruggiero (Cz).

Per raggiungere le finalità del protocollo saranno organizzati convegni sulla storia del culto di Santa Domenica, incontri con istituzioni pubbliche e religiose, accordi di collaborazione con Paesi di altre nazionalità le cui tradizioni culturali e religiose possono evidenziare caratteristiche simili a quelle dei comuni sottoscrittori.