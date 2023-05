Caf Coldiretti Calabria: conto alla rovescia per il rimborso Irpef

Prosegue la campagna fiscale 2023 per la dichiarazione dei redditi percepiti nel corso del 2022. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 30 settembre, che cadendo di sabato, slitterà automaticamente al 2 ottobre. È infatti possibile rivolgersi al Caf Coldiretti della Calabria, dove un gruppo di validi operatori professionisti, elaborano la dichiarazione dei redditi 2023 e permettono di usufruire, con la presentazione dei documenti delle detrazioni e deduzioni previste. Ogni anno – comunica il Caf Coldiretti – lavoratori e pensionati devono per obbligo di legge presentare la propria dichiarazione dei redditi, comunicando le informazioni su tutti i redditi percepiti l’anno precedente. Nel 2023 è quindi necessario, entro la fine di settembre, presentare il Modello 730 all’Agenzia delle Entrate, avvalendosi in modo semplice e professionale dell’ intermediario abilitato Caf Coldiretti, presente tutto l’anno con diversi uffici nel territorio calabrese. Il rimborso Irpef avviene attraverso il conguaglio annuale: nel caso in cui le trattenute fiscali siano superiori delle imposte definitive, calcolate tenendo conto di detrazioni e altre agevolazioni, la parte eccedente costituisce il rimborso Irpef. Dal mese di luglio, chi avrà diritto al credito Irpef potrà iniziare ad ottenere nella busta paga il rimborso fiscale. Grazie al 730, il contribuente ottiene il rimborso dell’imposta direttamente in busta paga o nella rata di pensione, rispettivamente a luglio e tra agosto e settembre. Nel caso di somme da versare, queste vengono trattenute nella retribuzione in busta paga, sempre negli stessi mesi indicati sopra. Il contribuente che risulti sprovvisto di sostituto di imposta (ente pensionistico o datore di lavoro), invece, potrà provvedere tramite modello F24 a versare le imposte talora dovute o riceverà direttamente dall’Agenzia delle Entrate le eventuali somme a credito.