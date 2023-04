Calabria, Ronzulli (FI): “Grazie a Occhiuto nuovo corso Regione”

“Grazie al presidente Occhiuto, il brand ‘Calabria’ sta crescendo, e non solo all’interno dei confini nazionali. E’ un lavoro importante, frutto dell’amore per la propria terra. Per troppo tempo le potenzialita’ della Calabria sono state sottovalutate, finalmente si avvia un nuovo corso”. Cosi’ la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli allo stand della Regione Calabria al Vinitaly. “Complimenti all’eccellenza calabrese, anche nel settore vitivinicolo. L’amministrazione regionale sta lavorando molto per valorizzare la Calabria, il suo territorio e i suoi cittadini”, ha concluso.