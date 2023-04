Seconda promozione consecutiva della Gioiese 1918, Latella: “Favola bella di un calcio sano, fatto di agonismo e passione”

Il consigliere metropolitano delegato allo Sport, Giovanni Latella, attraverso una nota stampa, formula gli «auguri più calorosi ai tifosi, alla società ed ai giocatori della Gioiese 1918, vincitori del campionato di Eccellenza e promossi al prossimo campionato di Serie D». «Un traguardo strameritato», ha commentato Latella parlando di «un torneo che ha visto la compagine viola dominare in lungo e largo per i campi calabresi». «E’ stato davvero un anno di grazia – ha detto il consigliere metropolitano – in cui i ragazzi di mister Graziano Nocera sono riusciti a mettere in bacheca due promozioni consecutive ed una Coppa Italia. Che dire? Di fronte ad una buona programmazione, ad un organico di livello, ad uno staff preparato e ad una tifoseria così appassionata nessun ostacolo è insormontabile».

«Quella della Gioiese – ha aggiunto – è davvero una bella favola di un calcio sano, fatto di agonismo e passione, lontano dai riflettori e che riesce ad entusiasmare un’intera comunità. E’ stato bello, nell’ultima partita casalinga, vedere gli spalti in tripudio, una città far festa di fronte a giocatori che non hanno mai smesso di credere nell’obiettivo». «Le mie congratulazioni – ha concluso Latella – vanno anche al dg Ventra che, con tenacia e costanza, è riuscito a costruire quella che si è rivelata essere una macchina perfetta, portando i viola a vincere il loro terzo campionato di Eccellenza. Un’altra squadra dell’area metropolitana, dunque, va ad aggiungersi alla prestigiosa platea che compone il campionato di Serie D, massima serie dilettantistica, e questo non può che riempirci di orgoglio».