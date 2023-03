Ponte Stretto, Lega: “Da Gentiloni non ci aspettiamo ostilità”

Dal commissario italiano ed ex presidente del consiglio Gentiloni ci aspettiamo maggior sostegno alle opere strategiche per il nostro Paese, e non un atteggiamento ostile con parole fuori luogo e inopportune. Grazie all’impegno del Ministro Salvini e del Governo, finalmente si torna a parlare concretamente di una infrastruttura fondamentale che il Sud attende da decenni, totalmente green e all’avanguardia, finanziata anche dall’Ue, per portare sviluppo e collegare non solo Sicilia e Calabria, ma il Paese all’Europa. Gentiloni aiuti a difendere gli interessi dell’Italia, anziché remare contro”. Così in una nota gli europarlamentari della Lega.