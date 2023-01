Reddito a persone appartenenti a clan, Antoniozzi (FdI): “Strumento inadeguato”

“Quello che è stato scoperto a Napoli si è verificato anche in Calabria e Sicilia. Persone appartenenti ai clan che intascano somme non dovute probabilmente investite in altre attività criminali. Sono stati circa 100 milioni di euro i soldi andati alle mafie nel 2022 derivanti da false comunicazioni di affiliati alle cosche”. Lo afferma l’on Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, parlando dell’inchiesta condotta dai carabinieri di Torre Annunziata.

Secodo Antoniozzi il reddito di cittadinanza è “uno strumento inadeguato” e che e sì “presta a truffe che nel Sud favoriscono le mafie”.

“Saremo vicini a quanti non possono lavorare -conclude il parlamentare – ma come ha ben detto il presidente Meloni creeremo condizioni di lavoro per tanti giovani che, soprattutto al Sud, meritano dignità e possibilità di impiego”.