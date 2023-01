Covid: in Calabria 194 nuovi casi e 4 decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 617727 (+194) rispetto a ieri. Il tasso di positività si attesta, quindi, al 15,48%.

Attualmente i positivi in Calabria sono 6.853 (-378 rispetto a ieri); di questi, 6.671 sono in isolamento (-380 rispetto a ieri), 172 ricoverati, e 10 in rianimazione (+2 rispetto a ieri). Nella giornata odierna si registrano 568 guariti, che portano il numero complessivo a 607.655, e 4 morti, per un totale di 3.219 deceduti dall’inizio della pandemia.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4112639 (+1.253).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1142 (43 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1094 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 108342 (107925 guariti, 417 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3188 (77 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3111 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 179962 (178546 guariti, 1416 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 73 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 66 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58683 (58407 guariti, 276 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1827 (34 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1788 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204408 (203509 guariti, 899 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 349 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 340 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52309 (52117 guariti, 192 deceduti).

Si precisa che, per mero errore materiale di compilazione dei dati, l’incremento dei tamponi effettuati in data 31/12/2022 è stato di 3537 invece di 6671, mentre l’incremento dei contagi in data 01/01/2023 è stato di 616 unità invece di 591.