Cis Calabria, Nesci: “Finanziati 226 mln per i comuni”

“Si è appena conclusa la seduta del Cipess che ha deliberato sul finanziamento del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Calabria “Svelare Bellezza” per un totale di euro 226.970.123. Sono stati finanziati tutti i primi 110 interventi selezionati a favore di Comuni, aggregazioni di Comuni ed enti Parco dell’intero territorio calabrese. Con oggi si conclude un minuzioso e perseverante lavoro iniziato quando ho ricevuto la delega dalla Ministra Carfagna, che ringrazio per la fiducia e per il supporto di questi mesi. L’obiettivo raggiunto è il frutto di un dialogo costruttivo che ho da subito ricercato con la Regione ed i 404 Sindaci della Calabria. Il metodo Cis Calabria ha funzionato ed in soli 9 mesi abbiamo dato prova di saper cogliere insieme una grande opportunità.” Così la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione Territoriale Dalia Nesci (Impegno Civico).