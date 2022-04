Slot, tre esempi a tema videogiochi

Gli utenti online sono sempre più attratti dai casinò online. Queste piattaforme di divertimento hanno visto un exploit negli ultimi anni, complice anche la pandemia che ne ha aumentato il flusso. Divertimento e comodità sono le caratteristiche principali di un settore in forte ascesa e che non ne vuole sapere di arrestarsi. Parliamo di comodità, in quanto sono siti che permettono di giocare ai titoli più amati in qualsiasi momento e istante, anche dal proprio divano di casa, mentre parliamo di divertimento proprio perché il catalogo di giochi è sempre più vasto e in costante aggiornamento. A tal proposito online impazzano le ricerche degli appassionati che cercano consigli per vincere alle slot.

Le slot machine sono forse il gioco più richiesto dai consumatori. È da considerare il simbolo dei casinò, sia terrestri, sia digitali. Parliamo di un’attrazione che risale, secondo fonti, al 1895 e che da quel momento non ha smesso un attimo di far girare i propri rulli. Iconica la stecca che si abbassa e permette al meccanismo di innescare la sequenza vincente, permettendo al giocatore di portare a casa una bella somma.

Il passaggio dai casinò terrestri a quelli online non ha risparmiato nemmeno le slot. Infatti con il processo di digitalizzazione, per aumentare la portata del settore, si è deciso di adattare questo gioco alla richiesta del web, riuscendo in poco tempo a creare un prodotto divertente. Infatti nonostante il passaggio ad una nuova realtà, le slot machine non sono snaturate, anzi, hanno continuato ad attrarre utenti da ogni parte del mondo.

Ecco quindi che nei vari casinò online è possibile trovare una vasta offerta di slot machine. Infatti non ci sono solo le classiche, ma anche quelle a tema, in modo da far immergere i giocatori. Ne sono un esempio quelle dedicate ai grandi film che hanno segnato la storia del cinema. Iconiche quelle di Jurassic Park e Jumanji.

Altro tema per le slot riguarda i videogame. Parliamo di videogiochi entrati nella cultura popolare di massa e che chiunque, almeno una volta nella vita, ha provato. Di seguito tre esempi di videogiochi famosi entrati nel mondo delle slot.

Le slot ispirate ai videogiochi

Forse tra i titoli più giocati e amati dai videogiocatori. Tomb Raider racconta le gesta della bellissima Lara Croft, una archeologa in cerca di manufatti che non mancherà di mettersi costantemente in pericolo. L’edizione per le slot è avvincente come il titolo: sono presenti 5 rulli con sopra 15 linee, per un’esperienza incredibile e divertente. Troviamo, inoltre, i due simboli di Lara: uno con lei accovacciata con la pistola, mentre l’altro è il logo di Tomb Raider.

Non possono mancare le slot dedicate a Candy Crush e Angry Birds, iconici giochi per smartphone. Parliamo di Gemix, dove troviamo diamanti che promettono grande fortuna al giocatore. Una volta messi insieme cinque gioielli sulla stessa linea la grafica esplode, portando alla vincita.

Infine non potevano mancare slot dedicate ai cabinati che negli anni 80 erano presenti in tutti i bar. Reel Rush ha un design ricco di particolari e una grafica innovativa. Sono in molti gli utenti che l’hanno apprezzata e recensita con il massimo dei voti.