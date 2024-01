Domotek Volley, ingaggiato il palleggiatore Laurendi. Il dg Martino: “In Coppa Italia per arrivare in fondo”

Dopo il percorso nettissimo nel girone d’andata in Serie B, per la Domotek Volley Reggio Calabria si prospettano degli interessanti weekend in Coppa Italia. Il primo impegno si terrà sabato, in casa di Grottaglie capolista del girone H ed autrice di un percorso simile in campionato: 12 vittorie su 12 incontri, anche se con 8 set persi a confronto dello zero alla medesima casella per gli amaranto.

La società della famiglia Polimeni, anche in vista dell’impegnativa manifestazione che sarà anche un antipasto dei playoff promozione, aggiunge profondità alla qualità già presente in organico. Tesserato il palleggiatore Domenico Laurendi, classe 2002, ex Tonno Callipo, Cinquefrondi e Letojanni. Probabilmente verrà battuto un altro colpo in settimana, come ammesso dal direttore generale Marco Tullio Martino al Dispaccio.

“I volti nuovi saranno due, oltre a Boscaini che si era già unito alla truppa da qualche settimana. Abbiamo aggiunto un palleggiatore, ci stiamo avviando alle fasi finali di stagione – ha sottolineato il dg Martino – Aspettiamo il confronto con realtà importanti, la Coppa Italia ed i playoff saranno un banco di prova. Obiettivo per la Coppa? Arrivare fino alla fine”.