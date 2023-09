Tonno Callipo Volley Serie C femminile, Boschini: “Il gruppo risponde bene, giusto mix tra esperienza e gioventù”

Sta per concludersi la seconda settimana di preparazione precampionato per la squadra femminile della Tonno Callipo. L’occasione è propizia per soffermarci con il tecnico Diego Boschini sullo stato dell’arte di quanto fatto finora. In particolare, ecco impressioni e valutazioni da parte del responsabile della panchina sul nuovo gruppo che sta nascendo e che, in Serie C, disputerà il primo campionato femminile della storia della società del presidente Callipo.

“Il lavoro – inizia coach Boschini – sta procedendo secondo le pianificazioni fatte precedentemente insieme allo staff tecnico, in particolar modo con Antonio Lazzaro, secondo allenatore e preparatore atletico. Con Antonio abbiamo creato un piano di lavoro molto bilanciato tra la sala pesi e il lavoro tecnico/tattico, sia in termini di volume che di intensità. Finora – continua il tecnico giallorosso – abbiamo svolto lavori di adattamento fisiologico alla ripresa delle attività, ma già da questa settimana abbiamo iniziato ad aumentare volumi e intensità. Ciò è stato possibile considerando la buona preparazione fisica che le atlete hanno dimostrato nella prima settimana. Si nota – evidenzia Boschini – che le ragazze non hanno mai smesso di lavorare tutta l’estate e quindi questo ci ha permesso di accelerare un po’ i tempi”. Un aspetto questo sintomo di grande professionalità da parte di Oliveira e compagne. Ovviamente a breve il ritmo salirà di tono grazie anche ai test amichevoli. “Infatti – spiega Boschini – gli allenamenti congiunti sono da sempre un crocevia fondamentale di ogni prestagione. Questi momenti particolari servono a rinforzare il gruppo-squadra ed a determinare le dinamiche dello stesso. Di fatto svolgono una funzione di indice per l’allenatore, soprattutto per tarare al meglio le priorità in relazione alle caratteristiche della squadra e alla filosofia di gioco che si vuole adottare”. Prima che di intesa tecnico-tattica bisognerà creare il famigerato gruppo per poi raggiungere più agevolmente, si ritiene, gli obiettivi prefissati, al riguardo il tecnico della Callipo sottolinea: “Il gruppo di lavoro si è già formato e sta, per ora, rispondendo molto bene a tutte le sollecitazioni a cui è stato sottoposto. C’è molta voglia di lavorare e di divertirsi, ingredienti fondamentali per dare sempre il massimo in allenamento. Uno dei punti di forza che avremo quest’anno, sarà sicuramente l’esperienza di alcune giocatrici e la gioventù di altre che, se mescolate con logica e raziocinio, possono creare un ambiente di crescita costante che alla fine – conclude Boschini – rimane uno dei nostri obiettivi”.