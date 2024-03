Chiese più belle d’Italia, c’è anche Tropea: per ‘Visit Italy’ posizione invidiabile per Santa Maria dell’Isola

Come il Duomo di Milano, la Basilica di San Marco a Venezia, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, la basilica di San Francesco ad Assisi e la papale basilica maggiore di San Pietro in Vaticano, cuore spirituale della cristianità, così il Santuario di Santa Maria dell’Isola, suggestiva icona di Tropea e della Calabria nel mondo, è per il portale internazionale Visit Italy tra le 20 più belle chiese di Italia.

“Ci riempie di orgoglio – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – sapere che la destinazione esperenziale di Tropea che custodisce all’interno del suo perimetro un patrimonio di chiese ed edifici di culto di alto valore artistico – occupi le primissime posizioni di una classifica speciale abitata da Città d’Arte rinomate”.

“La Chiesa di Santa Maria dell’Isola – si legge nel servizio dal titolo The most beautiful churches in Italy: discover a heritage of priceless treasures – è un santuario situato su una roccia a Tropea. Simbolo della città, offre una vista panoramica sulla costa tirrenica e sul vulcano di Stromboli. Un tempo era circondato dal mare, da qui il nome.

La inseriamo nella lista delle chiese più belle d’Italia – continua – perché ha una posizione invidiabile in cima ad una scogliera ed è circondata dalla vegetazione mediterranea. La scalinata per raggiungere il santuario è ripida e scavata nel tufo, ma all’arrivo potrete riposarvi nelle aiuole che circondano la chiesa e godervi la vista del mare azzurro”.