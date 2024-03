Tropea ospite alla festa dell’Imperatore del Giappone. La soddisfazione del Sindaco: “Verso Osaka 2025”

“La partecipazione di Tropea come ospite d’onore del padiglione Giappone all’esposizione internazionale di Osaka del 2025. È stato ancora una volta questo l’oggetto dello scambio e del confronto con gli speciali ospiti internazionali intervenuti al ricevimento per il 64esimo compleanno di Sua Maestà l’Imperatore del Giappone Naruhito, celebrato nei giorni scorsi nella sede romana dell’Ambasciata del Giappone in Italia e al quale la città è stata invitata a partecipare per il secondo anno consecutivo”.

Ad esprimere soddisfazione per questa nuova opportunità e cogliendo l’occasione per ringraziare per la rinnovata attenzione l’Ambasciatore Satoshi Suzuki, è il Sindaco Giovanni Macrì che ha delegato il consigliere comunale Saverio Vallone a rappresentare il Principato all’importante evento.

Vallone sarà anche tra gli attori protagonisti del film Taverna de Gaga del regista giapponese Yasuhiro Hamano in questi giorni nuovamente in Calabria per nuovi sopralluoghi in vista dell’avvio delle riprese nel prossimo mese di maggio.

Dalla rappresentanza della fortissima Nadeshiko Japan, la nazionale di calcio femminile del Giappone al Commissario Generale per l’Italia a EXPO Osaka 2025 Mario Vattani, già Ambasciatore d’Italia a Singapore; da Rossella Menegazzo, professoressa associata di Storia dell’arte dell’Asia Orientale presso l’Università degli Studi di Milano e responsabile cultura del Padiglione Italia all’Expo Osaka, passando da Yuki Seli, rinomato fotografo e artista giapponese; fino ad Alberto Barachini, sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. – Sono, queste, alcune delle personalità incrociate da Vallone nel corso della cerimonia destinata ad un ristretto e selezionato numero di ospiti che hanno potuto godere di momenti musicali e perfomance artistiche, danza e arte della spada di samurai.