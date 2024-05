Quali sono le curiosità più assurde, bizzarre e mitiche sui casinò online e tradizionali?

Le categorie di giochi presenti sui siti di casino online sono tantissime e vanno ben oltre il poker, il blackjack e la roulette, nonostante già queste tre sezioni contengano tantissime curiosità, alcune delle quali lontane anche secoli o millenni.

Le slot online rappresentano l’altra parte della storia del gioco, quella più moderna che ha unito prima le macchinette ai cabinati Arcade e poi le tematiche grafiche alle slot digitali delle piattaforme.

Tra gli argomenti a cui sono dedicati questi giochi, potrebbero apparire scenografie bizzarre e storie assurde, ma tutto fa parte delle curiosità mitiche dei casinò online e tradizionali. Scopriamo quali sono nei prossimi paragrafi in un viaggio tra passato e futuro, meccanica e tecnologia, arte, archeologia e così via.

Il primo film dedicato ai casinò

Il mondo del cinema è sempre stato a stretto contatto con i casinò online, tanto da avere una vasta gamma di giochi ispirati a film e serie tv: ma qual è il primo film dedicato all’universo ludico dei casinò?

Si tratta di una pellicola del 1960 intitolata Colpo Grosso con protagonisti Dean Martin e Frank Sinatra, storia a cui si è ispirato il famoso remake Ocean’s Eleven del 2001 con Clooney e Pitt.

Una dieta a base di dadi ai tempi del Proibizionismo

Anche le slot online dedicate a un periodo della storia americana davvero paradossale come il Proibizionismo sono presenti in grande quantità, a quanto pare a quell’epoca durante le retate a sorpresa delle forze dell’ordine, i giocatori avevano l’abitudine di mangiare i dadi da gioco per nascondere le prove del reato: una dieta mica poi tanto salutare, a quanto pare.

I primi casinò in Europa

Edizione straordinaria, il primo casinò è stato aperto Italia: a Venezia nel 1638. Proprio così, il mondo del gioco così come lo conosciamo oggi nasce in Europa, dopo quello della Serenissima vengono aperti verso la metà del XIX secolo i casinò di Baden-Baden e Montecarlo, ancora oggi tra i più famosi e omaggiati nelle sale da gioco virtuali. Nel 1905 apre anche il Casinò di Sanremo, che avrebbe ospitato dagli anni Cinquanta alla fine degli anni Settanta il Festival della Canzone Italiana.

Il primo casinò a Las Vegas

Prima di diventare la capitale del divertimento, Las Vegas era un punto di passaggio per chi voleva andare in California o verso il Messico. Soltanto all’alba del XX secolo iniziarono a spopolare le slot machine, fino agli anni Trenta, quando vennero aperti i primi casinò dopo la regolamentazione del gioco da parte delle autorità. Il casinò più antico di Las Vegas è quello del Flamingo Hotel, aperto sin dal 1946.

La prima piattaforma di casinò online per pc e smartphone

Era il 1994 quando veniva sviluppata la prima piattaforma di casinò online edita da Microgaming, per la prima volta era possibile fare una puntata attraverso Internet. Nel 2004 per festeggiare i 10 anni dal suo primo software, la Microgaming creò anche una versione per smartphone, che potrebbe considerarsi un’antenata delle app che utilizziamo oggi.

Elvis e Sinatra: sold out a Las Vegas

Casinò e musica hanno sempre viaggiato di pari passo e non solo sono presenti in rete una vasta gamma di slot dedicate alle note ma i concerti di Elvis a Las Vegas furono tantissimi e tutti sold out, non è un caso che il Re abbia dedicato alla città una delle sue canzoni più famose: Viva Las Vegas.

Tra le grafiche dei casinò online ispirate alla musica troviamo anche Frank Sinatra, che tra un concerto in sold out e una serata libera, trascorse molto tempo nella capitale del gioco e del divertimento, tanto da diventare il protagonista della prima pellicola, come abbiamo accennato prima. La domanda a questo punto sorge spontanea: esistono più slot online dedicate a Elvis o a Sinatra? Questo è un bel dilemma.