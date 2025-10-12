Il 13 ottobre la conversazione su “Gioacchino Murat: un Re tra storia e leggenda”

Il prossimo 13 ottobre sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile il nuovo appuntamento sul tema “Gioacchino Murat: un Re tra storia e leggenda”. L’incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” e dal Centro studi “Gioacchino e Napoleone” giunge alla XXXI edizione e le conversazioni culturali, articolate in giornate di studi, si rinnovano annualmente a far data dal 1995. Rappresenta un giusto momento di riflessione, in Calabria, dove si rievoca la figura di Gioacchino Murat nel giorno della sua scomparsa, caratterizzato dalla presenza di autorevoli studiosi. Nel corso della nuova edizione sarà analizzato il tema “Gioacchino e Giuseppe Binda: una collaborazione che viene da lontano”. La nuova edizione si svolgerà lunedì 13 ottobre registra la presenza, della studiosa toscana Elena Pierotti. La conversazione, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da lunedì 13 ottobre.