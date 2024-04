“Par Condicio: Il ruolo strategico dell’informazione e della comunicazione istituzionale, aspetti deontologici”, a Reggio Calabria il seminario organizzato dal Co.Re.Com.

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria (Co.Re.Com. Calabria) è lieto di

annunciare l’organizzazione di un seminario intitolato “Par Condicio: Il ruolo strategico

dell’informazione e della comunicazione istituzionale, aspetti deontologici”.

L’iniziativa, che avrà luogo il 10 aprile 2024 nella sala “Federica Monteleone” del Consiglio

Regionale della Calabria, ubicata nel Palazzo Campanella di Reggio Calabria, dalle 9:30 alle 13:30, rappresenta un’importante occasione per analizzare e comprendere appieno il principio basilare della “Par Condicio” nell’ambito dell’informazione e della comunicazione istituzionale.

Ideato dal presidente del Corecom Calabria, Fulvio Scarpino e dal giornalista Pasquale Petrolo, Segretario regionale del Corecom – il seminario si prefigge l’obiettivo di dissezionare in profondità il concetto della par condicio, colonna vertebrale della democrazia stessa. Tale principio, legittimato dal rispetto dell’equità e dell’imparzialità, si erge a garante della giustizia informativa, assicurando che ogni soggetto coinvolto in un evento di rilevanza pubblica riceva trattamento eguale da parte dei media. E se opportunamente applicato, quale fulcro ineludibile, avvia la danza della trasparenza,

dell’equità e della responsabilità sociale, cardini imprescindibili per il corretto funzionamento di una società democratica.

Durante il seminario, illustri relatori forniranno un’analisi approfondita della par condicio e delle sue implicazioni pratiche. Il Presidente Regionale dell’Ordine dei Giornalisti, Giuseppe Soluri, condividerà la sua vasta esperienza nel campo del giornalismo, offrendo preziose riflessioni sul ruolo fondamentale della par condicio nell’assicurare un’informazione libera e imparziale. Mario Mazza, Vicepresidente del Corecom Calabria, esporrà le prospettive e gli obiettivi dell’organizzazione in materia di comunicazione istituzionale, evidenziando come la par condicio sia fondamentale per garantire la credibilità e l’affidabilità delle istituzioni pubbliche. Nel solco della ricerca teorica il prof. Carlo Gelosi, Direttore del Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione dell’Università Dante Alighieri, si addentrerà nelle intricatissime trame degli aspetti teorici della par condicio, auspicando un’analisi critica delle dinamiche sociali e culturali che permeano la disseminazione delle informazioni nelle moderne società. Aldo Mantineo, Commissario del Corecom Sicilia, condividerà le sue esperienze pratiche e le sfide incentrate nell’applicazione della par condicio durante periodi

politicamente sensibili, offrendo spunti preziosi per una corretta implementazione di questo principio.

Infine, è prevista la partecipazione di Massimo Fedele, Direttore della RAI Calabria, che offrirà il suo punto di vista quale attore rilevante nel panorama mediatico regionale, analizzando la situazione attuale e le sfide future per la comunicazione istituzionale nella regione. Modererà l’evento l’avvocato, Antonino Mallamaci funzionario del Corecom Calabria.

L’ORDINE DEI GIORNALISTI RICONOSCERÀ 6 C.F., DI CUI 2 DEONTOLOGICI, PREVIA PRENOTAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA: formazionegiornalisti.it

Dettagli dell’Evento: • Titolo: Par Condicio: Il ruolo strategico dell’informazione e della

comunicazione istituzionale, aspetti deontologici • Data: Mercoledì 10 aprile 2024 • Orario: Ore 9:30 • Luogo: Sala “Federica Monteleone”, Via Cardinale Portanova – Palazzo Campanella Reggio Calabria.

Il seminario darà l’opportunità ad esperti del settore, giornalisti, accademici, professionisti della comunicazione e studenti di confrontarsi e scambiare conoscenze ed esperienze, al fine di promuovere una comunicazione istituzionale equa e responsabile, cruciale per la

salvaguardia del pluralismo dell’informazione diretta ai cittadini.