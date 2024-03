Per la festa della donna i consultori ASP di Reggio Calabria organizzano “Screening Day sul”osteoporosi”

Non solo mimose. Per la festa della donna, i consultori dell’ASP di Reggio Calabria organizzano lo “Screening Day” sull’osteoporosi”, iniziativa fortemente sostenuta dalla Direttrice generale dell’ASP, Dott.ssa Di Furia e dal Coordinatore dei Consultori, Dott. Antonio Alvaro come azione concreta a favore delle donne del territorio. La festa della donna rappresenta una preziosa occasione per sensibilizzare le persone sui temi della salute e della prevenzione ed è un’opportunità per mettere in campo un’azione di reale sostegno e vicinanza al mondo femminile. La mimosa fa piacere, senza dubbio, ma questa giornata deve puntare i riflettori sull’importanza della prevenzione. Questa è l’occasione giusta, diciamo, per prendersi cura di sé.

Da sempre l’ASP di Reggio Calabria attraverso i Consultori di tutta la Provincia si occupa di Prevenzione e Promozione della Salute con iniziative ed interventi rivolti alla famiglia e prevalentemente alla Donna e agli adolescenti, grazie alla presenza di équipe multidisciplinari che operano in sinergia sul territorio.

Un impegno costante e fattivo che si realizza a quasi 50 anni dalla loro istituzione e che ha come obiettivo quello di soddisfare i bisogni dell’utenza in una società in continua evoluzione e cambiamento.

Ne consegue che negli ultimi anni i Consultori sono diventati un indispensabile punto di raccordo capace di integrarsi con le strutture presenti sul territorio.

Numerose le iniziative e i progetti in corso, come: lo screening della cervice uterina, lo screening dell’osteoporosi grazie alla dotazione dei Densiotometri ad ultrasuoni nei Consultori, i percorsi di accompagnamento alla nascita, il sostegno all’allattamento, gli incontri di supporto alla genitorialità ed i seminari tematici realizzati nelle scuole.