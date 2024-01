Una graphic novel per contrastare discriminazioni e violenza di genere: al via laboratorio del centro antiviolenza “A. Morabito” presso l’istituto “De Amicis-Maresca” di Locri

Il centro antiviolenza della Piccola Opera Papa Giovanni avvierà domani un percorso sulla cultura di genere e per il superamento di ogni violenza e divario, rivolto agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “De Amicis – Maresca” di Locri, diretto dalla dirigente scolastica prof.ssa Carmela Rita Serafino. La progettualità è portata avanti all’interno delle diverse azioni di sensibilizzazione previste grazie al sostegno della Fondazione “Una Nessuna Centomila”. A Locri, quindi, una classe seguita da un’equipe multidisciplinare e qualificata del Centro Antiviolenza, con la supervisione di una fumettista, realizzerà una graphic novel sugli stereotipi di genere e le pari opportunità. La classe sta già approfondendo il tema attraverso la lettura del libro “Il viaggio di Parvana” di Deborah Ellis, nell’ambito del percorso di lettura previsto all’inizio dell’anno scolastico per le classi prime, seconde e terze per l’attività Libriamoci. Nel richiamare il testo, la psicologa del Centro Antiviolenza lavorerà con gli alunni alla creazione del romanzo grafico lungo diversi incontri e attraverserà la tematica della condizione femminile e del rispetto tra i generi decostruendo gli stereotipi più comuni. Questo percorso laboratoriale avrà un prosieguo anche nel prossimo anno scolastico, nella consapevolezza che la continuità educativa e didattica, attraverso tecniche nuove, possa fornire agli alunni gli strumenti e le conoscenze adeguate per invertire la rotta di un fenomeno, che vede la violenza di genere abbrutire l’intera collettività e da cui è tempo di affrancarsi.