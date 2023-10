“La nuvola di Smog” di Italo Calvino, a Reggio Calabria il laboratorio di lettura partecipata del Balenando in Burrasca Reading Festival

Al via i laboratori di lettura partecipata “Ho in mente una storia” del Balenando in Burrasca Reading Festival.

Si parte con “La nuvola di Smog” di Italo Calvino mercoledì alle ore 18:00 presso la libreria Libro Amico di Reggio Calabria.

Tre appuntamenti consecutivi, di mercoledì, con i laboratori di lettura partecipata a cura di Gaetano Mangiola e Rossella Maria Milano (Ass. Ecopoiesis, Centro Psicoterapia Cognitiva) con le letture di Katia Colica e Daniela Scuncia.

L’obiettivo è quello di indagare il rapporto tra letteratura e psicopatologia attraverso la lettura e l’analisi di alcuni brani tratti da tre romanzi: nel primo appuntamento si parlerà del disturbo ossessivo compulsivo partendo dall’opera del grande scrittore e paroliere di cui quest’anno si festeggia il centenario dalla nascita.

In particolare, spiega Gaetano Mangiola «verranno letti alcuni brani tratti da “La nuvola di smog” di Italo Calvino per introdurre e approfondire il funzionamento del disturbo ossessivo compulsivo. A partire dalla traccia letteraria si analizzeranno i sintomi, le caratteristiche e il trattamento di questo disturbo».

I prossimi appuntamenti con i laboratori di lettura partecipata, sempre alla libreria Libro Amico, saranno:

mercoledì 15 novembre con “Oceano Mare” di Baricco e il disturbo di panico e agorafobia;

mercoledì 13 dicembre con “Il grande Gatsby” di Fitzgerald e il disturbo narcisistico.

Nel frattempo, proseguono le matinée dedicate al mito per gli allievi dell’Istituto De Gasperi-Catanoso presso l’Auditorium della scuola.

Balenando in Burrasca Reading Festival lungo i bordi è un’iniziativa promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2023: cultura diffusa” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura”.

La libreria “Libro Amico” si trova in via Bruno Poggio nella zona Sud di Reggio Calabria