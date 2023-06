Cinquefrondi palcoscenico di grandi eventi aspettando agosto

“Con grande entusiasmo ritornano le manifestazioni estive, – comunica una nota di ‘Rinascita per Cinquefrondi’ – un cartellone variegato di eventi culturali, sportivi, all’insegna della valorizzazione del nostro paese e in particolare del nostro centro storico, in collaborazione con le associazioni culturali che da anni collaborano con l’amministrazione comunale e le scuole del nostro istituto.

In particolare, ritorna l’appuntamento con la Marcia Della Pace, che quest’anno avrà un’importanza Nazionale. Ci saranno personalità provenienti da tutta Italia, artisti, persone impegnate nel sociale, sindaci, associazioni e movimenti e si concluderà con il grande concerto di Eugenio Bennato.

A luglio vedremo inoltre, l’attesissimo torneo di Beach Volley che da anni ormai non faceva parte del cartellone estivo. Un torneo questo, che vede la partecipazione di moltissimi giovani di Cinquefrondi ma anche dei paesi limitrofi. Una soddisfazione per noi amministratori quella di vedere una comunità che si mette in moto per la buona riuscita degli eventi.

Inoltre, una particolare attenzione ai bambini, come sempre. Ci saranno infatti spettacoli ed eventi per i più piccoli, animazione e tanto divertimento. Luglio vedrà altresì due bellissimi spettacoli finali delle nostre Scuole di Danza, orgoglio della nostra comunità, che quest’anno festeggeranno il loro ventesimo anniversario, insieme agli allievi di Cinquefrondi e di tutto il comprensorio si esibiranno nella nostra Piazza della Repubblica. Infine, due date importanti per Cinquefrondi, che sarà protagonista assoluto del Festival dell’Arte, chiamato appunto “Cincrundi Art Festival” nella nostra Villa Comunale, anche questo vedrà la partecipazione di giovani artisti “nostrani” e non. Un orgoglio e tanta emozione per l’intera amministrazione.

Viviamo Cinquefrondi insieme, – conclude la nota – per sentirci ancora una volta orgogliosi di appartenere ad una comunità solidale, unita e attiva come poche”.