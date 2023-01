Reggio, CIS: alla biblioteca ‘De Nava’ l’incontro “Buon giorno preadolescenza”

“Buon giorno preadolescenza” – Per conoscere e affrontare insieme, genitori e figli, questo importante periodo della vita – è il titolo dell’incontro promosso dal Comune di Reggio Calabria, dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria e dalla Biblioteca “P. De Nava” di Reggio Calabria che si terrà martedì 17 gennaio, alle ore 16:45, nei locali della stessa Biblioteca. Dopo il saluto istituzionale, coordina la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Con il supporto di un PowerPoint parlerà del libro lo stesso autore, Francesco Cannizzaro, già docente di religione. Letture scelte a cura di Pasquale (Pax) Curatola. Il volume si prefigge di offrire ai genitori e a tutti gli educatori spunti di riflessione e ulteriori elementi di conoscenza e approfondimento sulla maturazione fisica, psicologica e affettiva che si manifestano nel periodo della preadolescenza.

Il titolo “Buongiorno preadolescenza” è un augurio di buon cammino per coloro che iniziano a vivere questa importante fase della vita. Francesco Cannizzaro ha conseguito il Magistero in Scienze religiose presso il “L’ISSR della Facoltà di Torino”. Ha conseguito il “Master in Pedagogia religiosa” presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma e il “Master in Bioetica e Sessuologia” presso l’Università Pontificia Salesiana, sezione: San Tommaso di Messina. Ha insegnato per 13 anni a Torino e per altri 23 anni nelle scuole di Messina, Reggio Calabria e provincia. È fondatore dell’associazione di volontariato “Don Bosco” e dell’associazione “Scienza & vita Sant’Alessio in Aspromonte.