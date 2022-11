Forum ‘Verso Sud’, Pertosa (Gruppo Angel): “Voglio investire in Calabria”

“Sono contento di essere presente al Forum Ambrosetti ‘Verso Sud’ organizzato in Calabria. Desidero esprimere tutto il mio interesse propositivo di voler creare nuovi posti di lavoro in questa importante regione. Volonta’ che manifesto da subito al Presidente Occhiuto”.

Lo ha detto, in occasione della prima tappa del roadshow territoriale a Gioia Tauro organizzato da The European House Ambrosetti, Vito Pertosa, imprenditore a capo del Gruppo Angel, impegnato nei settori – ferroviario, meccatronica digitale, aerospace e aviation con oltre 2000 dipendenti, per gran parte ingegneri, altamente specializzati.

“Bisogna pensare – ha aggiunto – ad investimenti strategici e attrattivi senza dimenticare la creazione importante e necessaria di un hub dei sistemi della conoscenza attraverso le Universita’ che possa essere volano per la creazione di idee da trasformare in progetti concreti e sostenibili sempre piu’ attenti alla creazione del valore sociale per il Sud, con la massima attenzione all’ambiente e all’economia calabrese”.