“Europe for Peace”, sabato 5 novembre manifestazione nazionale a Roma: l’adesione di “venticinqueaprile AMPA”

L’associazione venticinqueaprile – comunica la stessa in una nota – aderisce alla Manifestazione Nazionale per la Pace “Europe for Peace”, proposta da Rete Italiana Pace e Disarmo e organizzata da moltissime associazioni, organizzazioni sindacali, comunità e organismi religiosi per le ore 12.00 di sabato 5 novembre a Roma.

La manifestazione ha come obiettivi una tregua immediata per un negoziato per la pace, la solidarietà con il popolo ucraino e con le vittime di tutte le guerre, la messa al bando di tutte le armi nucleari.

Nel recente congresso di venticinqueaprile AMPA al tema del “ripudio della guerra”, sancito dalla nostra Costituzione, è stato dedicato un Forum nella giornata del 24 ottobre “Giornata Internazionale dell’ONU”, cui hanno partecipato anche i rappresentanti di numerose chiese reggine (Battista, Cattolica, Greco-Ortodossa e Valdese). A conclusione dei lavori l’assemblea congressuale ha discusso e poi approvato all’unanimità un ordine del giorno “contro la guerra, contro tutte le guerre” che prevede la centralità dell’ONU, che deve essere urgentemente e radicalmente riformata, per la messa al bando della guerra e la sua abolizione dalla storia (come scriveva la partigiana Lidia Menapace).

L’Associazione venticinqueaprile aderisce alla manifestazione sulla base di un preciso ordine del giorno “contro la guerra, contro le guerre” che invia agli organizzatori.

Da Reggio Calabria partirà per Roma, alle ore 23.00 da Piazzale Botteghelle, un pullman messo a disposizione dalla CGIL.