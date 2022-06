“Penelope e le altre. Figure femminili nell’Odissea”: il 22 giugno conversazione a Reggio Calabria

“Penelope e le altre. Figure femminili nell’Odissea” è il titolo della conversazione promossa dal Centro Internazionale scrittori della Calabria che si terrà mercoledì 22 giugno, alle ore 17:30, presso la Sala San Giorgio della chiesa degli artisti di Reggio Calabria. Introducono la conversazione gli interventi di don Antonio Cannizzaro, parroco di San Giorgio al Corso, Tempio della Vittoria e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Con l’ausilio di slides relazionerà Maria Florinda Minniti, già docente di Italiano e Latino, componente del Comitato Scientifico del Cis.

L’Odissea, poema epico greco racconta le vicende riguardanti l’eroe Ulisse dopo la guerra di Troia, per fare ritorno nella sua amata patria Itaca. Penelope è la sposa che non si limita ad aspettare il marito Ulisse, ma gli è pari in astuzia, Calipso che s’innamora di Ulisse ma deve lasciarlo partire. Euriclea, la nutrice che ha cresciuto Ulisse ed è la prima a riconoscerlo quando l’eroe raggiunge la sua patria Itaca. Nausicaa, seduttrice immatura, Circe, dominatrice che disprezza i maschi ma non Ulisse. Sono le storie di questi incontri a illustrare le peregrinazioni di questo eroe inqueto e astuto.