La Costa dei Gelsomini unita nel video della “Tarantella Reggae”

“Abbiamo unito i lungomari da Locri a Caulonia al suono della “Tarantella Reggae”!”. Così Armando Quattrone lancia l’uscita del suo nuovo video musicale. “Da anni se ne parla, la notizia che il progetto è stato finanziato è proprio di questi giorni, allora abbiamo pensato insieme al regista Aldo Albanese di realizzare in un video il sogno di andare da Locri a Caulonia in bici su di un unico lungomare. Abbiamo scelto la bici anche per lanciare un messaggio ambientalista”.

Ed è proprio sulla “Costa dei Gelsomini” che la tarantella calabrese incontra il reggae jamaicano dando vita alla “Tarantella Reggae”. “In questo esperimento musicale ho coinvolto due musicisti, Carmelo Scarfò al basso e Giuseppe Lucà all’organetto, che hanno fatto e fanno la storia della musica popolare, insieme a Federico Placanica alla batteria che è stato il motore ritmico della storica band reggae Marvanza Reggae Sound. La canzone è stata prodotta insieme a Carmelo nel suo NUNU Lab di Mammola. Insieme a lui nel 2014 ho iniziato questo percorso musicale di riscoperta e rivoluzione della musica popolare calabrese con la canzone “Fiero di te” https://youtu.be/RXnfALEZy_4, poi con “Muttetta calabrese” https://youtu.be/r7QHsrA7dgw e infine “In Calabria” https://youtu.be/Q3w0fYy81N4.” E non vedo l’ora di scoprire dove ci porterà questa esperienza creativa musicale! Viva la musica calabrese e chi la suona come gli viene!”

Conosciuto in Calabria ma soprattutto in Germania per le sue canzoni “reggaeton” italiane, come la hit estiva “Quando si” https://youtu.be/UE7o41aqsSw, Armando ha iniziato il suo tour estivo 2022 a Basilea (Svizzera) e toccherà l’1 luglio la città in cui ha trovato il successo, Amburgo (Germania). Presto saranno note le date del tour calabrese affidate all’agente Franco Placanica (per info 335 6737518) e alla radio numero 1 in Calabria, Studio 54 Network.

La “Tarantella Reggae” può essere ascoltata, scaricata e condivisa nei link riportati qui: http://recordjet.promo.li/TarantellaReggae