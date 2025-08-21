Il 31 agosto a Crotone “Pedalando per la Pace: Salviamo i Bambini”

Le associazioni promotrici invitano la comunità della Provincia di Crotone a partecipare alla manifestazione ciclistica “Pedalando per la Pace: Salviamo i Bambini”, che si terrà a Crotone in data 31 agosto 2025, alle ore 21.30.

L’iniziativa nasce con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sui drammatici effetti dei conflitti armati sui bambini, i più vulnerabili e troppo spesso dimenticati.

“In continuità con il messaggio del Cardinal Zuppi a Monte Sole, vogliamo riaffermare il valore della responsabilità collettiva nel costruire un futuro di pace. Pedalare insieme sarà un gesto simbolico, ma potente: un percorso condiviso di consapevolezza e speranza.

Invitiamo la cittadinanza tutta, le famiglie, le scuole, le associazioni e le istituzioni a prendere parte a questo momento di unità e impegno” è scritto in una nota.