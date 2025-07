Corigliano-Rossano, “Moda sotto le stelle”: dieci anni di storie e visioni tra passerelle e territorio

Si è tenuta nei giorni scorsi presso l’insediamento ricettivo “La Piana degli Ulivi” di Contrada Amica a Corigliano Rossano, la conferenza stampa di presentazione della VI edizione di Moda sotto le Stelle – Eccellenze in Passerella, in programma giovedì 31 luglio alle ore 21 , nella cornice della Torre Sant’Angelo a Rossano.

All’incontro con la stampa, moderato da Deborah Ferraina (Informazione & Comunicazione), sono intervenuti la direttrice artistica Alessia Attadia e il conduttore Michele Conversano. Al centro dell’appuntamento: i contenuti e la visione di un evento che, giunto al decennale, si conferma evento identitario dell’estate calabrese.

La manifestazione, ideata da Odesa Fashion Srl, celebra quest’anno dieci anni di storia e ritorna dopo il rilancio post-pandemico del 2024, coinciso con i cinquant’anni dell’azienda. Come da tradizione, l’appuntamento unisce moda, imprese e memoria, attraverso una narrazione collettiva che intreccia storie familiari, immagini d’archivio e musica.

La serata si articolerà in tre momenti principali: la presentazione delle nuove collezioni Odesa, la consegna delle targhe d’onore alle imprese storiche e uno storytelling visivo che, partendo da materiali d’epoca, ricostruisce legami e passaggi generazionali.

«Nel 2024 ho sentito forte l’urgenza di fare qualcosa che andasse oltre la celebrazione aziendale – racconta Alessia Attadia – e ho scelto di condividerla con altre realtà che, come la nostra, continuano a investire e a creare valore, nonostante le difficoltà. Questo evento è il nostro modo per dire grazie».

Dal 2025 il riconoscimento si concentra su realtà che hanno raggiunto i trent’anni di attività, un traguardo che spesso coincide con un passaggio di testimone. «È un ciclo completo – spiega Michele Conversano – che racconta non solo il passato ma soprattutto la prospettiva. Abbiamo costruito una narrazione capace di alternare emozione e contenuto, con una scaletta pensata per dare voce a ogni componente della serata».

Il progetto prende forma come un format originale, che fonde il linguaggio estetico della moda con il racconto del lavoro e dell’appartenenza. Il titolo “Eccellenze in Passerella”esprime con immediatezza l’intento: la passerella non è solo lo spazio della sfilata, ma un segno di visione, una proiezione verso il futuro. «La vedrete: è orientata verso l’infinito, un messaggio chiaro per chi resta e continua a creare – aggiunge Attadia –. Non basta esserci: bisogna farlo con iniziativa, innovazione e spirito generazionale».

Il premio è pensato per valorizzare chi, nel tempo, ha saputo coniugare qualità, responsabilità e continuità. Tra i criteri di selezione, oltre all’anzianità aziendale, c’è anche l’impatto umano e relazionale. «Oggi più che mai è importante creare legami veri. In un’epoca dominata dal digitale, il contatto autentico resta la nostra forza».

Anche la solidarietà avrà un ruolo importante durante la serata. Protagonista sarà la collaborazione con la Fondazione THUN, attiva nei reparti oncologici pediatrici. Grazie al supporto dell’azienda Odesa THUN Shop di Rossano è stato possibile realizzare un laboratorio di ceramico-terapia all’interno del reparto pediatrico dell’ospedale di Cosenza: uno spazio dove i piccoli pazienti modellano, dipingono e costruiscono momenti di bellezza e leggerezza.

Durante l’evento sarà possibile contribuire alla causa ricevendo, con una donazione simbolica, un filo d’amore: un piccolo braccialetto che porta l’icona della THUN, un cuore con le ali di un angelo: «Ogni spettatore potrà indossarlo e diventare parte attiva di questo progetto. Anche un gesto semplice può fare la differenza», aggiunge Attadia.

È la donna, con il suo universo di sensibilità e determinazione, a essere il cuore pulsante di questo evento. Le virtù femminili non sono lette secondo schemi classici o religiosi, ma reinterpretate in chiave contemporanea: non solo qualità, ma stati d’animo, tratti autentici, capacità di affrontare la vita anche attraverso la propria vulnerabilità. Perché è nella fragilità che spesso nasce la forza più vera. Alessia Attadia ha immaginato un filo conduttore capace di fondere due mondi apparentemente distanti: la passerella della moda e quella delle eccellenze storiche del territorio. Il risultato? Un unico percorso emozionale, dove ogni virtù viene incarnata da un outfit e da un’impresa, in un gioco di richiami visivi, colori e suggestioni che esaltano l’identità femminile e il valore delle radici. A rendere ancora più speciale questa edizione, la collezione “Mediterrané Chic” firmata Odesa Fashion: un omaggio alla donna mediterranea, alle sue forme, alla sua intensità, alla bellezza di una femminilità vissuta con fierezza. Un racconto sensoriale dove ogni uscita è una storia, ogni virtù una luce. E dove moda e memoria si intrecciano per dare vita a qualcosa di più: un’esperienza che resta.

La manifestazione è aperta al pubblico, con inviti simbolici distribuiti nei giorni precedenti. Sul palco si alterneranno moda, testimonianze, storie di impresa e di generazioni che si passano il testimone, unite da un filo narrativo coerente, capace di fondere estetica e sostanza. E mentre si accenderanno le luci sulla Torre Sant’Angelo, sarà proprio la passerella a indicare la direzione: guardare avanti, insieme.

Le aziende premiate 2025

Riceveranno il riconoscimento come realtà storiche del territorio le seguenti sei imprese:

Edil Parrilla

F.lli Miele Giuseppe

Pescheria in Cottura – Mineke

Autodemolizione Otranto

Farmacia Romano

Studio Commerciale Pacenza

Premi speciali

Inoltre, verranno consegnati tre riconoscimenti speciali:

Mariassunta Vanità – Essenza di Donna

Pastificio Otranto – Tradizioni Antiche

Capani La Gelateria – Follower Award

SPONSOR E PARTNER

Main sponsor

Gruppo Edil Ruffo

Sponsor eccellenti

Celestino Maison

Amaro Bizantino – Azienda La Pietra

Sponsor gold e sostenitori

Odissea 2000

PAN di Campagna

Montagna

Bar Primavera

Sae Costruzioni

Edilproject

Tecnopaludi

Palopoli Enzo – Glassdrive Rossano

Reale Mutua Assicurazioni – Polino Vincenzo

Indico Srl

Multi Brand Mezza Festa

Farmacia Noto

Luigi Rizzo Srl

Frantoio Donato Parisi

Partner tecnici