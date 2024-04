Firma del protocollo di intesa tra l’Associazione Italiana Celiachia Calabria e il Comune di Amantea

Il 17 aprile alle ore 10:30 presso l’auditorium campus “F Tonnara” di Amantea il sindaco Vincenzo Pellegrino e la Presidente dell’Associazione Italiana Celiachia Calabria APS Giuseppina Grosso sigleranno un protocollo di intesa per sancire una stretta collaborazione e un’unità d’intenti tra le due istituzioni. L’obiettivo è quello di implementare azioni concrete a favore delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme nel territorio di Amantea con un occhio anche a tutti i celiaci che ogni anno scelgono di visitare la città attratti dal suo fascino e dalle prelibatezze eno-gastronomiche.

Il protocollo si pone diversi obiettivi a partire dalla sensibilizzazione della popolazione generale, riguardo la celiachia e la corretta gestione della dieta senza glutine, fino al diffondere una corretta informazione sugli eventuali rischi di cross contamination nei prodotti alimentari e nelle produzioni artigianali e non. Altra finalità a cui questo protocollo mira è quello di permettere un’adeguata integrazione dei celiaci garantendo loro momenti di socialità da vivere in sicurezza e quindi ampliare il network dei locali del comune di Amantea aderenti al progetto Alimentazione Fuori Casa.

Per l’occasione AIC presenterà al pubblico i progetti chiavi per cui da anni porta avanti le esigenze dei celiaci e nello specifico la presidente Giuseppina Grosso racconterà la storia dell’associazione, e poi i vari referenti entreranno nello specifico dei progetti IncontriAMO AIC – Giovani e Futuro e Alimentazione Fuori Casa. In chiusura la dottoressa Antonella Gagliardi sarà protagonista di un focus ristorazione dal titolo “Come garantire un pasto sicuro al celiaco”

L’auspicio dei promotori è che questo accordo possa essere da esempio per altre realtà territoriali, promuovendo una maggiore consapevolezza e inclusione per le persone affette da celiachia in tutta la Calabria.