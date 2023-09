Riapertura scuole Crosia: dal 12 ottobre sarà attiva anche la mensa con un mese di anticipo rispetto agli altri anni

“Con un mese di anticipo rispetto agli anni passati, il prossimo Giovedì 12 Ottobre ripartirà il servizio mensa nelle scuole per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anche quest’anno ci sarà un monitoraggio costante per garantire una qualità costante dei prodotti serviti. Un servizio di refezione sostenibile che riduce al minimo i confezionamenti puntando tutto sulla genuinità, sul Km0 e sulla freschezza delle pietanze portate in tavola. Questo grazie anche alla scelta di preferire, ancora una volta, lo sporzionamento dei pasti al posto dei preconfezionamenti. Inoltre non ci sarà un menù settimanale bensì una dieta curata che seguirà il ciclo dei prodotti freschi e di stagione”.

È quanto fanno sapere il sindaco Antonio Russo e l’assessore alla Pubblica Istruzione nonché vicesindaco, Gemma Cavallo.

“Sono già state avviate le procedure per consentire alle famiglie di iscrivere i loro figli al servizio di refezione con una catalogazione dei ticket assegnata in base alla fascia Isee. Un aspetto non secondario è che, nonostante rimane inalterata la qualità del servizio, a fronte di un aumento esorbitante dei costi, il presso dei buoni pasto per le famiglie non subirà alcun aumento rispetto all’anno precedente. Il sindaco Russo e il vicesindaco Cavallo, infatti, nei giorni scorsi, incontrando l’azienda che gestisce la refezione, hanno concordato che il principio di sussidiarietà delle necessità familiari dettate dalla crisi assume, in questo particolare contesto storico, la rilevanza principale”.