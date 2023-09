Cosenza: avviate le procedure per il servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità

Il piccolo Samuel, assurto agli onori della cronaca perché ha necessità di avere erogato il servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità, da lunedì prossimo potrà essere accompagnato a scuola grazie alle procedure straordinarie avviate dagli uffici comunali per volontà del sindaco, Franz Caruso. L’iter è stato seguito personalmente dal consigliere con delega all’educazione e per interventi a favore delle persone con disabilità, Giuseppe Ciacco.

“La scuola è iniziata il 14 settembre, 8 giorni fa e, seppur con un piccolo ritardo, quest’anno siamo riusciti ad anticipare i tempi che lo scorso anno sono stati più lunghi nell’erogazione del servizio di trasporto in favore di studenti con disabilità”. E’ quanto afferma il consigliere e delegato del sindaco Franz Caruso, Giuseppe Ciacco che prosegue ” E’ del tutto evidente che esprimiamo rammarico per il ritardo che comunque si è registrato per Samuel, che non è dovuto alla volontà dell’Amministrazione Comunale che, soprattutto su questo tipo di servizi, è particolarmente attenta e vorrebbe soddisfare complessivamente e addirittura con largo anticipo. I finanziamenti ministeriale, rinvenienti nel Fondo Solidarietà, però, sono stati concessi solo qualche giorno addietro a seguito dei quali è stata avviata la procedura burocratico/amministrativa ordinaria dovuta, a cui si deroga in via transitoria per il piccolo Samuel grazie alla procedura straordinaria posta in essere in quanto già fruitore del servizio stesso. E’, infatti, attualmente in pubblicazione sull’albo pretorio del Comune di Cosenza l’avviso per il servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale per l’anno scolastico 2023/2024, volto a recepire le richieste alle prestazioni del servizio che consentiranno di far partire a breve, entro il prossimo mese di ottobre, il servizio per tutti gli utenti che ne faranno istanza”.

“Ringrazio – conclude Giuseppe Ciacco – la dirigente del settore, Matilde Fittante, per l’attenzione prestata alla problematica e l’intero ufficio, oltre che l’assessore Veronica Buffone che mi ha coadiuvato, ricordando che la garanzia del diritto allo studio, con particolare riferimento ai bambini con disabilità, è tra le priorità dell’agenda del sindaco Franz Caruso che con non poca difficoltà si sta assicurando, attese le condizioni di particolare criticità economica che vive l’Ente e che stiamo, comunque, superando con grande spirito di abnegazione e lavoro diuturno. Un abbraccio affettuoso alla famiglia di Samuel ed al piccolo un buon rientro a scuola”.