Bilancio positivo per la settima edizione di “Reading”: il festival della lettura a Casali del Manco (CS)

“Narrare lo sguardo”, questo è stato il tema della settima edizione del “Festival della Lettura – Reading” che è tornato ad animare Casali del Manco dall’1 al 3 settembre.

Le attività

Tutti gli appuntamenti dell’evento, ideato e promosso dall’ Associazione UniterpreSila con la direzione artistica di Gaspare Tancredi, si sono svolti in località Pedace, all’interno dell’ex convento di San Francesco da Paola.

Decine di appuntamenti gratuiti tra reading poetici, letture sceniche, presentazione di libri, spettacoli, laboratori per bambini.

Tanti i curiosi ed appassionati che hanno partecipato agli incontri. Reading è il modo in cui vengono presentati i libri, che prendono vita grazie alla voce di attori, lettori e musicisti.

Mettere la lettura al centro del Festival è la finalità dell’evento per creare uno strumento di comunità che guardi al libro, alla lettura come occasione di riflessione, crescita e di condivisione partecipata.

Le presenze prestigiose e le performance dei protagonisti coinvolti

Tra i tanti autori coinvolti: Patrizia Fulciniti, Daniele Garritano, Andrea Amoroso, Domenico D’Agostino, Massimo Iiritano e poi laboratori di lettura per i lettori del domani a cura di La Petit biblioteque e Crescimondo.

E ancora un voluto omaggio allo scrittore ed intellettuale Italo Calvino, in occasione del centenario della sua nascita, con letture da Le Cosmicomiche dell’attore Francesco Bossio e le musiche della flautista Claudia Vaccaro

Prestigiosa la presenza anche della scrittrice Angela Bubba con la lettura del suo romanzo biografico “Elsa” (Ponte alle Grazie editore) candidato al Premio Strega 2022 in cui si racconta la vita appassionata e coraggiosa di Elsa Morante.

Notevole la performance teatrale di Carlo Gallo, autore, attore, teatrale e cinematografico, regista e co-fondatore del Teatro della Maruca, che ha portato in scena “Bollari: memorie dallo Ionio” (più di 400 repliche in Italia e all’estero).

Al Festival, con “Sarti volanti” (Rubbettino editore) presente anche la scrittrice e giornalista Rai Annarosa Macrì.

In chiusura lo spettacolo teatrale musicale prodotto da Teatrorossosimona con Alessandra Chiarello e Alessandro Skanderberg.

Nel cartellone non sono mancati realtà solidali importanti. Fra queste La terra di Piero e Home ODV con il suo progetto Book’s Home di mano in mano. Durante le tre giornate del Festival è stata attiva la raccolta libri usati e nuovi per l’allestimento di piccole biblioteche in case famiglia, centri minori e presso la sede dell’associazione.