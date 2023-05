La primavera culturale di Trebisacce: si chiude intera settimana di eventi culturali. Il Sindaco: “Emozionato da vivacità sociale”

“Che si tratti del valore universale dei messaggi di cui si rende interprete la letteratura nella storia del mondo e dei territori oppure della costante sensibilizzazione e del rafforzamento della cultura della donazione, come sale della solidarietà e collante sociale, una comunità locale vive, si interroga, fa autocritica, evolve e si presenta anche all’esterno solo attraverso la qualità e la vivacità del dibattito, delle iniziative, dei progetti e della partecipazione in senso lato culturale e politica alle questioni ed alle occasioni del suo tempo.

Ed è di questa militanza ed educazione civiche quotidiane – dichiara il Sindaco Alex Aurelio, definendosi emozionato dalla forza del tessuto sociale cittadino – che deve sostanziarsi il rapporto di dialogo e di collaborazione tra l’istituzione pubblica locale e la preziosa rete delle associazioni, del volontariato ma anche dei professionisti, del commercio e delle imprese. Perché una città, piccola o grande, può ambire a dire la propria in qualsiasi contesto e anche ad attrarre come destinazione, dal territorio o dal resto del mondo, solo se crede, investe e rafforza la propria identificazione valoriale e culturale e – aggiunge – anche il senso di appartenenza per il confronto ed il cambiamento sociale che permette di confrontarsi col resto del mondo e autorizza a guardare oltre. – È stata, quella appena trascorsa tra i ponti del 25 Aprile – Festa della Liberazione e del 1 Maggio – Festa Internazionale del Lavoro, un’altra settimana intensa di importanti, diversi e riusciti eventi culturali, promossi dall’attivissima squadra di associazioni e promotori sociali cittadini ma anche dalle realtà aziendali del territorio, patrocinati con convinzione dall’Amministrazione Comunale o alle quali come rappresentanti istituzionali della Città – precisa – abbiamo soltanto partecipato condividendo analisi, riflessioni e soddisfazioni con spirito di servizio e sempre nell’interesse generale.

Tante proposte, emozioni diverse, stimoli plurali. – Dal Concorso Letterario Gaetano Filangieri, prestigioso evento dedicato al grande giurista e filosofo e che ha visto la partecipazione delle scuole superiori di primo e di secondo grado del territorio nazionale e delle case circondariali, al quale è intervenuta la consigliera delegata all’istruzione e alla cultura Antonia S.M. Roseti motivando i complimenti dell’Amministrazione Comunale la qualità ed efficacia dei per i temi trattati, dalla tutela dell’ambiente agli effetti della pandemia sulla quotidianità; alla presentazione del romanzo Sette giorni di Gianluca Sapio, dedicato agli ultimi giorni di Gioacchino Murat, evento patrocinato dal Comune, ospitato ancora una volta nel Parco Archeologico di Broglio che si conferma – ha sottolineato il Primo Cittadino nel suo intervento – agorà culturale a 360 gradi, indispensabile per rendere tangibile l’incontro tra domanda e offerta di culture; dalla nuova tappa di di sensibilizzazione promossa dall’Avis comunale guidata dal presidente Giuseppe Madera nella quale il Sindaco ha rimarcato la qualità autenticamente politica del messaggio e degli obiettivi di solidarietà sociale e di salvaguardia della vita sottesi al gesto della donazione del sangue, soprattutto – ha chiosato – se destinati alle scuole; allo speciale concerto promosso nei giorni scorsi nei cantieri del terzo megalotto della nuova statale jonica con un’orchestra di fiati in occasione della Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro; un evento potentissimo – ha detto il Primo Cittadino – che rappresenta uno strumento di comunicazione e di socializzazione importante per avvicinare la comunità ed il territorio a contenuti e prospettive di cambiamento che non possono e non debbono mai essere mai calati dall’alto. Complimentandosi e ringraziando, Salvatore Leto, amministratore delegato della Webuild, gruppo che sta realizzando l’opera, per aver voluto organizzare quello che è stato un evento originale e di qualità, nel corso del suo intervento Aurelio ha colto l’occasione anche per sottolineare la necessità di dotare il territorio di uno svincolo bidirezionale vitale per raggiungere ospedale, caserma dei vigili del fuoco e polizia stradale”.