Al Comicon di Cosenza arriva il “Commissario Mascherpa”: da domani fino al 1 maggio

Alla 23^ edizione di Comicon, che si terra’ a Napoli da domani fino al 1 maggio, quest’anno, per la prima volta, sara’ presente un ospite d’eccezione: “Il Commissario Mascherpa”, il poliziotto di Diamante che da cinque anni e’ protagonista, insieme alla sua squadra, della graphic novel curata ed edita da Poliziamoderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato, con la sceneggiatura di Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del Fumetto di Cosenza, e i disegni di Daniele Bigliardo famosa matita di Dylan Dog.

A dargli man forte, oltre alla Questura di Napoli, alcune delle specialita’ della Polizia di Stato, la Postale e la Scientifica che aiuteranno il nostro commissario a scoprire, con un gioco interattivo, il colpevole di un efferato omicidio svoltosi nella provincia partenopea e la Ferroviaria che ricevera’ la visita degli Avengers.

Tutti i visitatori che vorranno prendere parte al gioco, potranno recarsi allo stand della Polizia di Stato di Piazza delle 28 Fontane sotto il porticato del Padiglione 1, dove e’ parcheggiata la Lamborghini e, insieme a un Commissario Mascherpa in carne ed ossa che li accogliera’ nel suo ufficio, indossare i panni degli investigatori usufruendo della collaborazione dei veri esperti della Polizia di Stato.

La Polizia Postale spieghera’ ai giovani come si conduce un’indagine on line, mentre sulla scena del crimine insieme alla Scientifica si potra’ procedere al rilevamento degli indizi. Alla fine delle indagini il nostro commissario invitera’ i partecipanti a risolvere il caso. Al giocatore che per primo scoprira’ il colpevole andra’, oltre alla gloria, anche un meritatissimo premio.

Il maestro della matita, Daniele Bigliardo, sara’ presente per il firma copie nelle giornate del 28 aprile e del primo maggio.

Il corner di Poliziamoderna rimarra’ attivo per tutta la durata della manifestazione per promuovere oltre all’ultimo volume de “Il Commissario Mascherpa” – “Il ritorno dello scorpione”, anche gli altri libri della serie: La rosa d’argento, Mare nero, Banditi e Onorata sanita’, i cui introiti sono devoluti al Piano Marco Valerio per il sostegno delle cure per le malattie pediatriche croniche e degenerative dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Dal 28 al 30 aprile, inoltre la manifestazione ricevera’ la visita del truck della Polizia Postale (all’esterno del Padiglione 6), un’aula – pullman multimediale dove gli esperti della Polizia Postale potranno dare utili consigli ai ragazzi per cercare di evitare le insidie del web.