Trofeo Leone d’oro al pittore cariatese Montesanto per le opere “L’argano” e “I nonni”

L’argano (in dialetto locale meglio conosciuto come u ciucc), una delle icone più distintive della storica tradizione marinara, al centro e protagonista dell’acrilico su tela e I nonni, opera realizzata con tecnica mista in bassorilievo, ad interpretare l’incontro tra generazioni. Sono due narrazioni, due simboli e due prospettive che parlano di Cariati le opere dell’artista cariatese Leonardo Montesanto destinatario del Trofeo Leone d’oro per le arti visive 2023.

La comunità non può che compiacersi con il proprio concittadino per il prestigioso riconoscimento tributatogli nei giorni scorsi dall’Artexpò Gallery di Venezia, a conferma – si legge nella motivazione – del suo impegno artistico per la promozione della sua arte.

Risultati come questi contribuiscono a portare alto il nome di Cariati oltre i confini regionali e a far conoscere e rivivere attraverso il linguaggio dell’arte che è universale e trasversale, senza spazio e tempo, la storia, l’eredità e l’esperienza di una terra di passato e futuro.

Il riconoscimento internazionale va ad aggiungersi alla collezione di attestazioni che impreziosiscono la carriera artistica di Montesanto come il Premio Eccellenze stilistiche – sguardi sull’arte contemporanea 2021 ritirato nella città di Palermo.