Castrovillari (CS): il 13 gennaio al Circolo Cittadino la presentazione del libro di Egidio Sproviero “Strategia Criptata”

A Castrovillari, venerdì 13 gennaio, dalle ore 17,30, nel Salone “Angelo Giannoni” del Circolo Cittadino, verrà presentato il libro di Egidio Sproviero “Strategia Criptata” edito da Santelli.

Dialogherà, con l’autore, Pasquale Pandolfi, Vicepresidente dell’Accademia Pollineana. Porteranno, invece, i saluti, il Sindaco della Città, Domenico Lo Polito, e il Presidente del Circolo Cittadino, Antonino Ballarati.

L’evento, non il primo nella tensione dei soggetti promotori di portare a far conoscere autori e libri, necessari per ogni crescita che si rispetti e di cui non si può far a meno, è stato organizzato dall’Associazione Kontatto Production, dall’Accademia Pollineana, dal Circolo Cittadino, con il Patrocinio del Comune.

L’autore, al suo esordio letterario, racconta un’attraente storia che unisce più fattori per interrogare e far riflettere. “Una modernissima città-castello viene ricoperta da una cupola di protezione che ne controlla il microclima. All’interno di questa si sviluppa un mix che prende politica, economia e…… cultura. A dare propulsione agli elementi un tremendo terremoto che provoca contemporaneamente lo sprofondamento del Giappone e la scoperta di un nuovo elemento, in grado di fornire una nuova fonte energetica: il Citrullio. Il fiume San Giovanni ne è ricco e questo sposta il baricentro degli interessi delle multinazionali nell’area del Sud d’Italia.”

Tutto ciò porterà i protagonisti a lottare per ottenere i segreti aziendali, passandone di tutti i colori senza poi capire chi veramente l’abbia spuntata.