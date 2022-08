Corigliano-Rossano, Gran Galà del Premio Ausonia al Quadrato Compagna

Dopo quattro giorni tra viaggi esperienziali, apertivi letterari, incontri e riconoscimenti alle eccellenze calabresi è arrivato il giorno del Gran Galà del Premio Ausonia, la premiazione, nelle varie categorie, di illustri personaggi del mondo dello spettacolo, televisione, teatro, danza, scrittura, produzioni e audiovisivo. Anche per quest’anno il Premio Ausonia, la preziosa opera scultorea che andrà agli artisti e personaggi di fama nazionale, porterà la firma del maestro orafo crotonese Michele Affidato. Nato nel 2015, da un’idea del patron, fondatore e direttore artistico Antonio Maria D’Amico, organizzato da C.S.A.S.I. – Centro Sperimentale Arti dello Spettacolo italiano, con il sostegno della FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori e della Pro Loco Rossano “La Bizantina” e dal comune di Corigliano-Rossano, il Premio ha assunto dimensioni e valore dal richiamo nazionale. L’edizione del 2022 è nel nome di due numi tutelari del mondo dello spettacolo e della cultura italiane, Monica Vitti (scomparsa lo scorso mese di febbraio) e Pierpaolo Pasolini nel centenario della sua nascita.

A fare gli onori di casa, nella serata di domani, 23 agosto 2022 – con inizio alle 20.30 al Quadrato Compagna, sarà il noto presentatore Rai, Beppe Convertini, attualmente in tv con la seconda stagione di “Azzurro – Storie di Mare” che ad ogni puntata registra ascolti record, con lui una conduttrice televisiva italiana, per anni volto di punta della Tv di Stato, Veronica Mayo. A completare il cast dei presentatori ci saranno Manila Nazzaro, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, attrice teatrale e modella attualmente impegnata in “W l’Italia” su Rtl 102.5 con Valeria Graci e Charlie Gnocchi di Rtl e Giuseppe Greco, della GG Eventi. La regia dell’evento sarà a cura di Daniele Carminati, già regista del programma Linea Verde di Rai 1, autore sarà Dario Di Gennaro.

Dalle 19, sempre al Quadrato Compagna, sarà allestito il red carpet, mentre al mattino i premiati saranno ricevuti in Comune.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito dalle ore 17.

C’è la possibilità di prenotazione del posto riservato e numerato al costo di 7 euro al link https://bit.ly/3wl1WsM

ELENCO PREMIATI E SEZIONI

1. AMBASCIATORE GIANLUDOVICO DE MARTINO – SEZIONE

CALABRESE INTERNAZIONALE

2. CAMILLA THOMPSON – SEZIONE ARTE E SCULTURA

3. SEBASTIANO SOMMA – PREMIO SPECIALE

4. VINICIO MARCHIONI – SEZIONE MIGLIOR ATTORE MASCHILE

5. LOREDANA CANNATA – SEZIONE TEATRO FEMMINILE

6. PAOLO IABICHINO detto IABICUS – SEZIONE COMUNICAZIONE

7. FRANCESCA TOCCA – SEZIONE DANZA

8. CARMINE ABATE – SEZIONE SCRITTURA E NARRATIVA

9. LELLA GOLFO – IMPEGNO SOCIALE

10.SILVIA VACCAREZZA – SEZIONE GIORNALISMO

11.GINO CAUDAI – SEZIONE PRODUZIONI TEATRALI

12.CHIARA SBARIGIA – SEZIONE AUDIOVISIVO

13.ISABELL RUSSINOVA – PREMIO SPECIALE

14.LUCA ATTADIA – SEZIONE TALENTO EMERGENTE 2022

15.SIMONE MONTEDORO – SEZIONE TV E FICTION