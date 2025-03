Parte il secondo incontro con i “Mercoledì del Caffe’ Imperiale” a Catanzaro. Si parlerà di decoro urbano e turismo

Al via il secondo degli incontri con i “Mercoledì del Caffè Imperiale” che si terrà il 5 marzo alle 15.30 nello storico bar situato su Corso Mazzini a Catanzaro. Un imperdibile appuntamento aperto a tutti i cittadini che avranno la possibilità di dire la loro e confrontarsi su due tematiche ben precise oggetto dell’incontro, quelle del decoro urbano della città, troppo spesso lasciato all’incuria e del turismo che, in vista della stagione estiva, necessita di una seria programmazione. Ciascuno, all’interno del confronto-dibattito potrà avanzare proposte, iniziative, individuare soluzioni per far crescere Catanzaro, riacquistando un senso di appartenenza e di identità ormai sbiaditi. Sarà un momento di confronto culturale dove imprenditori, professionisti, studenti, affezionati della città come riporta la pagina facebook dei “Mercoledì dell’Imperiale”, che in sole due settimane ha moltiplicato i suoi iscritti, registrandone 549 , “si incontrano per dar vita ad una fucina di idee” capace di raccontare “la città di Catanzaro, con un occhio alla sua storia per non perdere la propria identità e lo sguardo rivolto verso progetti e proposte per un futuro di crescita e sviluppo”. Ed è proprio da questo intendo che nascono i “Mercoledì del Caffè Imperiale” per creare uno spazio di riflessione, che stimolano idee, che possono tradursi in azioni concrete per dare un nuovo slancio a Catanzaro. Iscritti che credono fermamente che la città abbia bisogno di un risveglio collettivo, di una partecipazione attiva che parta dai suoi stessi abitanti, dalle loro energie, dal desiderio di costruire un futuro migliore. “Ogni mercoledì, il Caffè Imperiale si trasformerà in un salotto culturale, un luogo aperto al dibattito e alla creatività, un’occasione per riaccendere la consapevolezza del potenziale cittadino capace di promuovere iniziative che possano contribuire a rompere questo momento di stallo ormai datato. Vi aspettiamo per un dialogo aperto, libero e senza preconcetti: il futuro di Catanzaro è nelle mani di chi ha il coraggio di immaginarlo e realizzarlo e per costruire un domani diverso serve il contributo di tutti”.