Catanzaro, mercoledì in Sala Concerti il dibattito sull’Autonomia differenziata con il sindaco Fiorita

Mercoledì 27 marzo, alle ore 17.00, la Sala Concerti di Palazzo De Nobili ospiterà un dibattito sull’autonomia differenziata e il suo impatto con il territorio. L’iniziativa è organizzata da Italia Viva Calabria.

“La riforma sull’autonomia differenziata è uno snodo cruciale per il futuro del nostro Paese. È fondamentale non solo continuare a discutere ma anche affrontare con coraggio le criticità che ne derivano. La nostra Calabria, insieme a tutto il Sud, merita di essere al centro di questa riflessione, per garantire che il cammino verso una maggiore autonomia sia equilibrato e inclusivo: un disegno che al momento non sembra configurarsi nel DDL Calderoli. Il “no” a questa Autonomia differenziata è un percorso che abbiamo già avviato nei mesi scorsi attraverso il coinvolgimento di altre città della Calabria, grandi e piccole, e che oggi risulta rafforzato dalla importante presa di posizione dei vescovi calabresi”, ha dichiarato il sindaco Fiorita.