Catanzaro, venerdì 15 marzo sit-in e Cavatore illuminato di lilla per la giornata nazionale contro i disturbi alimentari

Catanzaro partecipa alla Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi alimentari con un sit-in che si terrà venerdì 15 marzo nella piazza antistante la statua del Cavatore. L’appuntamento é tra le ore 17 e le 19, per accompagnare l’accensione delle luci color lilla di cui si illuminerà lo stesso monumento, manifestando così l’adesione dell’amministrazione comunale alla campagna nazionale promossa da Anci e Never Give Up.

Un’iniziativa sposata dalla giunta, sottolinea la vicesindaco Giusy Iemma, a seguito della precedente mobilitazione che aveva sensibilizzato la comunità catanzarese sulla tematica dei disturbi alimentari e sulla necessità di costruire una rete di prevenzione e di contrasto ai disagi che coinvolgono, in particolar modo, la popolazione giovanile.

Come evidenziato dall’Associazione nazionale dei Comuni, disturbi come l’anoressia e la bulimia sono la prima causa di morte tra gli adolescenti e, purtroppo, la situazione si è ulteriormente aggravata a seguito della pandemia. In Italia oltre due milioni e mezzo di ragazzi hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea e solo il 10% riesce a chiedere aiuto e lo fa mediamente dopo tre anni dai primi sintomi. La famiglia costituisce, insieme alla scuola, uno dei primi luoghi dove tali disturbi possono essere intercettati e affrontati tempestivamente, grazie a segnali che danno evidenza del disagio.

“Illuminando di lilla il Cavatore – spiega Iemma – anche Catanzaro vuole dare un segno visibile di attenzione su un problema che non può restare sommerso, dalle dimensioni purtroppo sottostimate, e che richiede una collaborazione concreta a tutti i livelli istituzionali. L’invito é quello di partecipare al sit-in per esprimere la vicinanza della comunità verso tutti coloro che soffrono questi tipi di disagi”.