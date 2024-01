Catanzaro: pubblicato avviso per accedere al servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e persone con disabilità

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Catanzaro l’avviso per l’ammissione al servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e persone con disabilità.

Il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) consiste in una serie di prestazioni socio-assistenziali rivolte ad utenti con problemi di non completa autosufficienza, da effettuarsi secondo programmi individualizzati definiti dalle figure professionali del Comune e dell’ASP territorialmente competente.

Il Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale SAD è un servizio organizzato in modo da offrire prestazioni all’utente presso la propria residenza, al fine di favorire la permanenza nell’ambiente sociale e familiare di appartenenza. É finalizzato a migliorare la qualità di vita delle persone a cui è rivolto, a prevenire l’insorgenza di situazioni di bisogno e al graduale recupero dell’autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato nel giorno 16 febbraio 2024. A fornire maggiori informazioni e dettagli sull’avviso, è l’assessore alle Politiche Sociali, Giusy Pino: “Un’iniziativa cruciale per sostenere gli anziani e le persone con disabilità nella nostra comunità. Questo servizio è progettato per migliorare significativamente la qualità della vita dei nostri cittadini più vulnerabili, permettendo loro di rimanere nel comfort e nella familiarità delle proprie case, pur ricevendo le cure e l’assistenza necessarie. L’avviso e la modulistica si possono trovare sul sito del comune di Catanzaro per quanto riguarda gli utenti del comune di Catanzaro mentre gli altri utenti degli altri comuni possono trovarlo sui siti istituzionali dei comuni di residenza”.

LINK DELL’AVVISO: