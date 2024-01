Domenica della Parola: Lectio Divina di monsignor Parisi

In occasione della Domenica della Parola, voluta da papa Francesco, il movimento “Vivere In”, in collaborazione con la parrocchia Santa Maria Immacolata in Accaria di Serrastretta, invita alla Lectio Divina sul tema “Rimanete nella mia parola” (Gv 8, 31) che, guidata da S. E. monsignor Serafino Parisi, si terrà nel Santuario Diocesano “San Giovanni Paolo Il”, in Cardolo di Feroleto Antico, sabato 20 gennaio alle ore 18.30.

Domenica 21, infatti, si celebra la Domenica della Parola di Dio, una iniziativa profondamente pastorale con cui Papa Francesco vuole far comprendere quanto sia importante nella vita quotidiana della Chiesa e delle nostre comunità il riferimento alla Parola di Dio, una Parola non confinata in un libro, ma che resta sempre viva e si fa segno concreto e tangibile.