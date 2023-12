BUCA-Il BUono di CAlabria: lunedì al Parco della Biodiversità, l’evento che punta alla valorizzazione del latte e carne calabresi

Valorizzare il latte e la carne di Calabria: è l’obiettivo di BUCA-Il BUono di CAlabria, l’iniziativa promossa da ARA Calabria, associazione regionale allevatori, e dalle Organizzazioni di Produttori (Agroalimentare Assolac di Castrovillari, Associazione Produttori Ovini-Caprini della Calabria di Crotone, A.Pro.Zoo di Montalto Uffugo, A.P.Z. di Crotone, Associazione Regionale Suini di Figline Vegliaturo, Cereal Latte di Cutro, Fattoria della Piana di Candidoni, Società Cooperativa Agricola L’Ovile di Cirene di Squillace), in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” e la Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro.

L’appuntamento si terrà lunedì 18 dicembre al Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro.

Sarà una mattinata intensa dedicata alla riscoperta dei sapori dei prodotti zootecnici made in Calabria. A partire dalle ore 9.30, all’interno dell’I.I.S. “Vittorio Emanuele II” si terrà una degustazione guidata per gli studenti a cura degli alunni della scuola che saranno per l’occasione i “ciceroni del gusto” e faranno provare la bontà di una sana merenda, come una volta veniva preparata dalle nonne.

Alle ore 11.30, al museo Musmi, si svolgerà il convegno dedicato all’importanza della valorizzazione del latte e della carne di Calabria. L’incontro sarà aperto dal presidente e dal direttore di ARA, rispettivamente Michele Colucci e Filomena Citraro. Seguiranno gli interventi istituzionali e tecnici, con la presenza delle Organizzazioni dei Produttori del settore zootecnico e delle associazioni dedicate.

Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

Punto focale sarà la sigla del protocollo d’intesa tra ARA Calabria, Organizzazioni dei Produttori e Associazione Provinciale Cuochi che porterà ad una maggiore valorizzazione dei prodotti zootecnici calabresi da parte degli chef regionali afferenti alla rappresentativa realtà associativa.

Successivamente verranno assaggiati i piatti preparati dalla sezione scuola alberghiera della Casa Circondariale “Ugo Caridi” con i prodotti delle Organizzazioni di Produttori e verrà celebrato il centenario della cantina dell’I.I.S. “Vittorio Emanuele II”.