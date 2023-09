Tante presenze e curiosità per la mostra sui “Capolavori svelati” di Catanzaro al Complesso San Giovanni

La Notte Piccante ha offerto al numeroso pubblico giunto a Catanzaro anche l’occasione per scoprire la mostra “Capolavori svelati. Catanzaro tra patrimonio artistico pubblico e collezionismo privato”, promossa dall’Amministrazione Comunale e ospitata nelle sale del Complesso monumentale del San Giovanni fino al 5 novembre. “Durante lo scorso fine settimana – commenta l’assessore alla Cultura Donatella Monteverdi – si é registrato il segnale di una significativa curiosità e attenzione, che l’evento espositivo è riuscito a ritagliarsi nell’ambito di una tre giorni che ha animato anche con la cultura il centro storico. Questa rinnovata attrattività, che riguarda anche la funzione museale del Complesso San Giovanni, costituisce uno stimolo prezioso a condividere gli intenti di una mostra che restituisce centralità al capitale artistico del territorio, dando la possibilità di ammirare opere e beni rimasti a lungo inaccessibili. Non solo firme d’eccezione come quelle di Mattia Preti, a cui é stato dedicato, in collaborazione con il FAI, un apposito focus con il restauratore Giuseppe Mantella, che ha fornito importanti spunti di interesse anche sugli studi più recenti sul Cavaliere calabrese. La mostra offre anche testimonianze di artisti calabresi del Novecento quali Andrea Alfano, Domenico Colao, Ugo Ortona, Francesco Cristini, Andrea Cefaly jr, Antonio Marasco che meritano di essere maggiormente conosciuti e riportati alla luce. L’invito dell’amministrazione è quello di visitare il ricco percorso espositivo che è aperto da martedì a domenica – dalle 9.30 alle 13:00 e dalle 16.00-20.30 – e in particolare sabato prossimo quando l’isola pedonale sarà nuovamente attiva su Corso Mazzini, in coincidenza di un altro atteso evento come il Festival dei Popoli”.