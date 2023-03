Alliance Française: giornata di formazione all’Istituto Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro

Giornata di formazione all’Istituto Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro organizzata dall’Alliance Française di Catanzaro, con l’Alliances Française di Reggio Calabria, in collaborazione con la Federazione delle Alliances d’Italie.

La giornata è stata aperta dalla presidente dell’Alliance Française, Fernanda Tassoni: “Teniamo molto alla formazione dei docenti iscritti alla nostra associazione perché è fondamentale per ampliare le nostre conoscenze ma, in particolare, per migliorare l’apprendimento del francese. Si tratta di una lingua armoniosa ed elegante che presenta un valore aggiunto per chi la studia e offre una marcia in più nel mondo professionale. Sono fiera ed orgogliosa di presiedere questa associazione che da 40 anni è impegnata nella diffusione del francese. Inoltre, è un onore avere con noi il Console Onorario di Francia per la Calabria, Alessandro Ferrari, che per la prima volta nella nostra storia ha origini catanzaresi”.

“Fernanda Tassoni, con l’Alliance Française – ha evidenziato Ferrari – sta svolgendo con impegno e passione un’attività straordinaria che ha una valenza non solo di carattere pedagogico ma anche di stimolo per consolidare quel processo di integrazione e cooperazione tra Italia e Francia.”

E’ intervenuta anche la dirigente dell’ITE “Grimaldi-Pacioli”, Cristina Lupia, entrata da poco nel direttivo dell’associazione: “Si è creata una bellissima ed intensa collaborazione con l’Alliance Française di Catanzaro, con la quale abbiamo siglato una convenzione. La nostra scuola è diventata luogo d’esami Delf e Dalf e abbiamo attivato con questa importante associazione i PCTO (Percorsi per le Competenze Traversali e l’Orientamento). Stiamo lavorando con grande entusiasmo e motivazione.”

La formazione è stato svolta da due relatori di rilievo: Adrien Payet, esperto in didattica delle lingue, e Robert Menand, formatore del noto gruppo editoriale Hachette.