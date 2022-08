Catanzaro: a Soveria Simeri, il 5 agosto, torna la Festa della Bufala

Nell’ambito della rassegna “Festa Solidale dei Sapori della Terra”, supportata dal Comune di Soveria Simeri oltre che dalla Regione Calabria attraverso la linea di finanziamento riservata dalla L.R. 13/1985, torna a Soveria Simeri la Festa della Bufala.

Il 5 agosto, nella comunità che gode della posizione centrale rispetto al Capoluogo, al litorale jonico ed alla Presila, tutti gli amanti della produzione bufalina potranno ritrovarsi per un evento incentrato su una tradizione gastronomica che va, ormai, confermandosi nel territorio soveritano e nell’intero comprensorio, da più di un decennio, grazie all’attività della Tenuta Guglielmina, il cui contributo alla realizzazione dell’evento è notevole. Si potranno degustare, oltre alle rinomate mozzarelle di bufala, anche il miglior taglio di carne, gli hamburger ed i cannoli di derivazione bufalina.

Non solo. Lo spirito della rassegna è chiaramente quello di fornire una vetrina alle capacità enogastronomiche della Soveria che produce e che si distingue per qualità e ricerca. Nel percorso, infatti, si potranno incontrare le realtà produttive insediate sul territorio comunale, degustando i sapori tipici e confrontandosi con chi trasmette l’amore e la cura per la nostra terra nei sapori delle tavole di tutto il mondo. Vini, olio, prodotti caseari, ma anche miele e salumi, tutti made in Soveria. La Festa dei sapori della terra è valorizzazione, ispirazione per una rete fra produttori locali.

Presente anche uno stand gluten free.

Grazia all’impegno organizzativo profuso con passione dalla Pro Loco Soveria Simeri e delle realtà associative del luogo, l’intera serata si articolerà in stand dislocati lungo il corso illuminato a festa del centro storico, e sarà animata musicalmente dall’orchestra itinerante Till Band e dal concerto di Cecè Barretta, in Piazza Garibaldi, che continua il suo tour di successo facendo tappa a Soveria.

La Festa è stata sostenuta, inoltre, da sponsor delle attività economiche locali, nel maggior spirito di cooperazione.