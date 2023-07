L’INPS partner di “Giffoni Film Festival” per sostenere la crescita della consapevolezza previdenziale tra i più giovani

Lavoro, orientamento e previdenza saranno i temi cardine trattati da INPS alla 53esima edizione del Giffoni Film Festival, la kermesse internazionale che si svolgerà nella località campana dal 20 al 29 luglio e dove sono attesi circa 120 mila partecipanti fra gli 11 e i 35 anni.

L’INPS sarà presente a Giffoni con uno spazio espositivo per dialogare con i numerosi giovani provenienti da 35 Paesi. In questa cornice, l’Istituto è impegnato in progetti dedicati ai giovani e giovanissimi presenti alla manifestazione con l’obiettivo di promuovere temi di cultura previdenziale e fornire conoscenze utili per approcciare in modo più consapevole alle scelte del futuro.

Il progetto “Teen Parade, il lavoro spiegato dagli adolescenti” rappresenta, in particolare, un approfondimento sul tema del lavoro e della previdenza sociale che “Radioimmaginaria”, l’emittente condotta da giovanissimi dagli 11 ai 17 anni, organizza dal 2015 con il sostegno congiunto dell’INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tra le attività rivolte ai giovani sarà organizzato un gioco previdenziale in cui i Giffoner si sfideranno per vincere i premi messi in palio. L’evento, trasmesso in diretta live su Instagram e suddiviso in 5 puntate, sarà condotto dagli speaker di Radioimmaginaria con il coinvolgimento di esperti INPS.

Il cubo INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si trova nel villaggio di “Radioimmaginaria” nella Multimedia Valley del Festival, dove si svolgono una serie di eventi, incontri e dirette radiofoniche, con ospiti di entrambe le istituzioni. Nell’ambito dell’evento sarà garantito agli utenti un servizio di informazione sulle prestazioni istituzionali, a cura di “consulenti della previdenza” della Sede provinciale di Salerno.

Lavoro, previdenza e prestazioni a sostegno alla famiglia saranno al centro anche del programma di eventi trasmessi su Instagram dal 21 al 26 luglio alle 11. Mentre lunedì 24 luglio, sempre alle 11, è previsto un evento speciale in diretta su Radioimmaginaria a cui prenderanno parte: Micaela Gelera, commissario straordinario Inps; Ciro Toma, direttore vicario Campania; Giovanna Baldi, direttore sede di Salerno; Vincenzo Di Nicola, responsabile innovazione tecnologica; Giovanna Grieco, responsabile vigilanza ispettiva Campania.

Martedì 25 luglio alle 10.30, inoltre, ci sarà la cerimonia di consegna della medaglia commemorativa per i 125 anni di storia dell’INPS a Claudio Gubitosi, ideatore e fondatore del Giffoni Film Festival, per il valore e il prestigio che riveste la manifestazione a livello internazionale.