“South innovation”, Cicione (Entopan) all’incontro di oggi nel catanzarese: “Il sud non è la periferia dell’Europa”

“Questo è un punto d’inizio e non un punto d’arrivo. L’inizio di un grande percorso, grande non nel senso dimensionale, ma nel senso di impegnativo, profondo, ricco di contenuti”. Lo ha detto Francesco Cicione, presidente di Entopan, provider integrato di Innovazione, che ha promosso e organizzato l’evento South Innovation” in partnership con Harmonic Innovation Group, Plug and Play, Deloitte, Efm, e Rina Prime Value Services. “Da questa iniziativa – aggiunge Cicione – emerge è che il sud Italia non è la periferia dell’Europa avanzata ma può essere invece il centro di una nuova politica e strategia per la crescita, lo sviluppo e l’innovazione in cui questi elementi si integrano insieme e si declinano secondo anche la sapienza antica dei valori dell’umanesimo classico, di cui oggi il mondo ha bisogno. Papa Francesco ci dice che viviamo un cambiamento d’epoca. E la portata di questo cambiamento non ha precedenti nella storia per velocità, profondità e accelerazione. Questo cambiamento ha bisogno di essere accompagnato con un orientamento forte e con un senso del futuro, senso che possiamo attingere nella sapienza primigenia che la società custodisce”. “Sembra un paradosso – sottolinea ancora il presidente di Entopan – ma oggi mi verrebbe da dire che ha più bisogno la Silicon Valley del Mediterraneo che il Mediterraneo della Silicon Valley. Ma non dobbiamo cedere alla retorica della Silicon valley o della Calabria valley o della Magna Grecia valley: dobbiamo lavorare sui nostri talenti e su quella che è la loro specificità, renderli attuali, contemporanei e con la contemporaneità avviare un dialogo che sia costruttivo e generativo anche per il futuro”.