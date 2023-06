“South innovation”, Amidi (Plug&Play): “Costruire un grande ecosistema”

“Sono molto felice di dare il benvenuto alla città di Catanzaro all’interno della nostra piattaforma di innovazione sostenibile”. Lo ha detto Saeed Amidi, ceo fondatore di Plug&Play, la più grande piattaforma di Open Innovation al mondo, in un videomessaggio inviato ai partecipanti a “South Innovation”, organizzato in Calabria da Entopan in partnership oltre che con la stessa PlugPlay anche con Harmonic Innovation Group, Deloitte, Efm, e Rina Prime Value Services. “Abbiamo avuto molto successo negli ultimi tre anni – ha aggiunto Amidi – avviando diverse piattaforme sostenibili qui nel nostro quartier generale nella Silicon Valley. Queste, presto, si sono ampliate con otto hub nel mondo a Parigi, Singapore, Tokio, Shangai, San Paolo. Con questa nuova iniziativa a Catanzaro vorremmo mettere in connessione tutti questi hub per costruire un ecosistema in cui non importa quale sia il settore, che sia quello alimentare e agricolo o quello della trasformazione e produzione su scala industriale, l’importante è la sostenibilità. Per favore, unitevi a me per collegare il mondo e far sì che questo sia uno degli hub più di successo del mondo”.